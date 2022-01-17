Стефанчук выздоровел от коронавируса

Коронавирусом глава ВР заболел 6 января.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук выздоровел от COVID-19.

Об этом спикер написал на своей странице в Facebook.

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"Ура! Негативный тест. Искренне благодарен всем, кто поддерживал меня в этот период, особенно Александру Корниенко, который на протяжении всего времени взял на себя ответственность за управление Радой", — отметил Стефанчук.

Глава ВР призвал украинцев вакцинироваться и соблюдать антиковидные требования.

6 января председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что вторично инфицировался коронавирусом и потому отправляется на больничный.

Отметим, что Стефанчук уже болел коронавирусом в ноябре-декабре 2020 года. В начале 2021 года он заявлял, что вакцинировался от COVID-19 индийским препаратом CoviShield.

Напомним, сегодня, 11 января, телеканал "Рада" во время прямого эфира нечаянно "похоронил" спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука. В эфире сообщали о смерти главы Европарламента Давида Сассоли. Это печальное известие комментировал спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. В то же время вместо фото главы Европарламента показали фото главы ВР. Иллюстраторы телеканала разместили фото Стефанчука так, что снизу под его фотографией была надпись "внезапно умер".

Сам Стефанчук с юмором отреагировал на собственную "смерть" в эфире телеканала "Рада".