"Три з плюсом": Зеленський оцінив роботу "слуг" за два роки

"Три з плюсом": Зеленський оцінив роботу "слуг" за два роки

За його словами, багатьом не вистачає досвіду.

Президент Володимир Зеленський оцінив на "три з плюсом" (за 5-бальною шкалою) роботу фракції "Слуга народу" за два роки.

Про це він сказав під час засідання партії, яке відбувається у Трускавці, повідомила "УП".

"Не вистачає досвіду. Я бачу велику кількість людей, яка дуже сильно підтягнулася. Є потужні люди, яких, вибачте, що я так кажу, ніколи не було в Україні, не було багато таких людей. З точки зору цифровізації, інфраструктури, енергетики в таких боях і конкуренції, які у нас є на міжнародній арені", - каже президент.

Оцінив Зеленський і власну роботу на посаді президента. "Я думаю, що не маю права ставити собі високу оцінку. Сім-вісім - так кажуть? За 12-бальній. Я десь в середині", - сказав він.

Як повідомлялося, у курортному Трускавці на Прикарпатті збираються члени монокоаліції - нардепи з фракції "Слуга народу". У Трускавці програма у "Слуг народу" дуже широка, житимуть вони у трьох різних готелях.

На захід 2 жовтня приїхав президент Володимир Зеленський. Прем'єр Денис Шмигаль презентував депутатам від "Слуги народу" оновлену програму діяльності Кабміну.

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