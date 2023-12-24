У Чехії платитимуть українцям, які повертаються додому

Президент Чеської Республіки Петр Павел підписав Закон, який стосується продовження статусу захисту біженців і водночас робить складнішими умови перебування, а також згадує можливість повернення українців на Батьківщину.

Чеський президент Петр Павел підписав Закон, згідно з яким українські біженці матимуть право на захист до 31 березня 2025 року. Вони повинні будуть реєструватися в електронному вигляді з січня до 15 березня наступного року.

Оновлений закон від вересня наступного року скорочує час перебування біженців у безкоштовному терміновому житлі до максимум 90 днів. Наразі біженці можуть перебувати в безкоштовному терміновому житлі максимум 150 днів. Виняток буде зроблено для вразливих верств населення.

Поправка також скасовує можливість створення спеціальних класів чи відділень для українських дітей та учнів у школах. Навчальні заклади зможуть коригувати зміст навчання лише для українських дітей, учнів та студентів із тимчасовим захистом менше одного року.

У частині про "передчасне повернення" зазначається, що "якщо уряд погодить це, то Міністерство внутрішніх справ надаватиме іноземцям допомогу при добровільному поверненні, що означає оплату деяких витрат, пов'язаних з їх поверненням, як правило на території України.

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Водночас уряд визначає типи відповідних витрат і максимальний розмір коштів на допомогу при добровільному поверненні. Іноземець може претендувати на допомогу на добровільне повернення тільки один раз. Біженці зможуть подати заяву на допомогу не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну дії посвідки на проживання.

Слід додати, що наразі у Чехії перебуває приблизно 380 тисяч українців. За даними Мінпраці та соціальних питань, 123 тисячі українських біженців уже працюють на повний робочий день, що становить 60% від загальної кількості тих, хто має тимчасовий захист у Чехії.

Нагадаємо, найбільше українських біженців нині перебуває у Німеччині. Ця кількість становить третину всіх українських шукачів притулку, більшість з них переїхали туди з Польщі. Також багато українців, якщо брати відсоток до чисельності населення, у Люксембурзі та на Кіпрі. Якщо ж брати у відносних показниках, наприклад, по відношенню до чисельності населення кожної країни, то найбільше навантаження несе саме Чехія. Чисельність наших біженців там становить 3,3% від чисельності населення Чехії. Це найбільший показник.

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