В Чехии будут платить украинцам, которые возвращаются домой

Президент Чешской Республики Петр Павел подписал Закон, который касается продления статуса защиты беженцев и одновременно делает более сложными условия пребывания, а также упоминает возможность возвращения украинцев на Батькивщину.

Чешский президент Петр Павел подписал Закон, согласно которому украинские беженцы будут иметь право на защиту до 31 марта 2025 года. Они должны будут регистрироваться в электронном виде с января по 15 марта следующего года.

Обновленный закон с сентября следующего года сокращает время пребывания беженцев в бесплатном срочном жилье до 90 дней. В настоящее время беженцы могут находиться в бесплатном срочном жилье максимум 150 дней. Исключение будет сделано для уязвимых слоев населения.

Поправка также отменяет возможность создания специальных классов или отделений для украинских детей и учащихся в школах. Учебные заведения смогут корректировать содержание только для украинских детей, учеников и студентов с временной защитой менее одного года.

В части о "преждевременном возвращении" отмечается, что "если правительство согласует это, то Министерство внутренних дел будет оказывать иностранцам помощь при добровольном возвращении, что означает оплату некоторых расходов, связанных с их возвратом, как правило, на территории Украины.

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В то же время, правительство определяет типы соответствующих расходов и максимальный размер средств на помощь при добровольном возвращении. Иностранец может претендовать на помощь по добровольному возвращению только один раз. Беженцы смогут подать заявление на помощь не позднее чем за три месяца до истечения срока действия вида на жительство.

Следует добавить, что в Чехии находится около 380 тысяч украинцев. По данным Минтруда и социальных вопросов, 123 тысячи украинских беженцев уже работают на полный рабочий день, что составляет 60% от общего количества имеющих временную защиту в Чехии.

Напомним, больше всего украинских беженцев сейчас находится в Германии. Это количество составляет треть всех украинских искателей убежища, большинство из них переехали туда из Польши. Также многие украинцы, если брать процент к численности населения, в Люксембурге и на Кипре. Если же брать в относительных показателях, например по отношению к численности населения каждой страны, то наибольшую нагрузку несет именно Чехия. Численность наших беженцев составляет 3,3% от численности населения Чехии. Это самый большой показатель.

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