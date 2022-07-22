У Корбана вилучили паспорт під час спроби в’їзду до України

В дніпровського бізнесмена Геннадія Корбана під час в’їзду до України прикордонники вилучили український паспорт. Наразі він перебуває на кордоні в пункті пропуску "Смільниця".

Прикордонники заявили Корбану про те, що його українське громадянство припинене, проте не показали жодних підтверджувальних документів.

Про це повідомляє "Українська правда".

За словами адвоката Андрія Йосипова, на кордон прибули також представники інших силових відомств.

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі виданню сказав, що "під час оформлення громадян на кордоні дії інспекторів прикордонної служби відбуваються виключно в межах норм чинного законодавства, що регламентує перетин державного кордону".

Додамо, що користувачі Мережі поширюють фото акта вилучення закордонного паспорта громадянина України Геннадія Корбана.

Інформацію про вилучення українського паспорта підтвердив і сам Корбан. Він також звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням вирішити це непорозуміння.

Нагадаємо, раніше в ДПСУ розповіли, чи зверталися вже по українські візи росіяни після запровадження візового режиму.

Безоплатний офіс на три місяці: у Києві проведуть конкурс для бізнесу, що переїхав із районів бойових дій

Читайте також: