У Росії розпочалися триденні вибори до Держдуми: вже виявили перші фальсифікації

У Росії розпочалися триденні вибори до Держдуми: вже виявили перші фальсифікації

Росіяни оберуть 450 депутатів Держдуми.

У п'ятницю, 17 вересня, в Росії стартували вибори депутатів до Державної думи (нижньої палати парламенту), губернаторів, депутатів регіонального і міського рівнів.

Голосування в Держдуму відбувається в один тур за змішаною системою: повинні бути обрані 225 депутатів за партійними списками і 225 депутатів – в одномандатних мажоритарних округах (один округ - один депутат).

Російські ЗМІ вже почали повідомляти про перші виявлені фальсифікації під час голосування. Так, зафіксували вкидання бюлетенів на виборчій дільниці №1794 в Пітері.

У федеральних списках кандидатів у депутати Держдуми зареєстровані 14 партій. Це КПРФ, "Зелені", ЛДПР, "Нові люди", "Єдина Росія", "Справедлива Росія – За правду", "Яблуко", Партія росту, Російська партія свободи і справедливості, "Комуністи Росії", "Громадянська платформа", "Зелена альтернатива", "Батьківщина" і Партія пенсіонерів.

Наближені до Кремля соціологічні служб прогнозують, що "Єдина Росія" може набрати понад 40% голосів на виборах, партіям КПРФ та ЛДПР — трохи більше 10%, партії "Справедлива Росія — За правду" — 6—8% відповідно. Також ще кілька партій мають можливість подолати бар’єр у 5%.

Загалом цього року на парламентські вибори зареєстровано 3812 кандидатів від 14 партій. До Держдуми обирають 450 депутатів.

Голосування триватиме три дні з метою унеможливити поширення коронавірусу. Основним днем ​​вважається 19 вересня, а 17 і 18 вересня - додатковими.

Зазначимо, у виборах до Держдуми братимуть участь зокрема й українці з тимчасово окупованих територій, яких Москва примусила отримати російські паспорти. Верховна Рада вже звернулася до міжнародної спільноти щодо невизнання результатів цього псевдо-плебісциту. ТСН.ua проаналізував, що про думські вибори пишуть на Заході та хто може стати наступником Путіна, якщо він все ж таки вирішить піти.

Новини світу: в Росії почалися вибори до Держдуми

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання