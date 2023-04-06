У ЄС погодили передачу снарядів Україні: які виклики виникають - ЗМІ

План ЄС купувати снаряди для України натрапляє на юридичні проблеми щодо того, хто отримає гроші.

Через два тижні після того, як ЄС оголосив про історичну угоду про надання Україні купи боєприпасів, блок все ще розбирає юридичні деталі того, як її фактично реалізувати.

Про це пише Politico.

Сварка заблокувала перший у своєму роді план спільної закупівлі боєприпасів для України. Посли ЄС зустрілися, щоб обговорити це питання, але не змогли досягти значного прогресу в одному з ключових питань, за словами кількох дипломатів, які знають про переговори.

Яблуком розбрату залишається те, чи будуть ці контракти на постачання зброї надходити виключно компаніям ЄС (і як це юридично визначити), чи вони також будуть відкритими для зовнішніх виробників. Кілька дипломатів заявили, що Франція наполягає на тому, щоб гроші залишилися в межах ЄС. А Греція та Кіпр підтримують Париж у кроку, який, за словами деяких дипломатів, пов’язаний з їхнім бажанням уникнути контрактів з турецькими виробниками.

Двоє дипломатів додали, що Європейській комісії, виконавчому органу ЄС, також потрібно зробити більше, щоб визначити потенціал компаній ЄС, перш ніж можна буде досягти остаточної угоди.

Оскільки це питання застопорилося, посли натомість зосередилися на завершенні менш суперечливої частини угоди: угоди про пожертвування Києву великих партій боєприпасів. Дипломати, які говорили на умовах анонімності, щоб обговорити делікатні переговори, сказали, що посли завершили угоду щодо плану пожертвувань під час зустрічі, додавши, що юридичний текст, як очікується, буде офіційно опублікований наступного тижня.

Угода про спільну закупівлю швидко сформувалась протягом останніх тижнів на тлі побоювань, що у Києва закінчуються снаряди, щоб стримати напад Росії. Але, попри поспішне затвердження угоди, яка передбачає отримання Україною 1 мільйона боєприпасів протягом наступних 12 місяців, питання залишається крихким. Також існують занепокоєння, що оборонній промисловості ЄС бракує можливостей швидко виготовляти бажану кількість снарядів.

Метою ЄС є запуск плану з трьох одночасних частин.

По-перше, він виділить 1 мільярд євро на відшкодування країнам, які можуть негайно пожертвувати боєприпаси — і, можливо, ракети — зі своїх власних військових або перенаправити вхідні замовлення.

Потім він виділить ще 1 мільярд євро на спільну закупівлю боєприпасів для України та заміну наданих Європою снарядів.

Нагадаємо, наприкінці березня цього року саміт ЄС ухвалив спільну закупівлю боєприпасів для України та допустив передавання ракет.

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