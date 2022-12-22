Виступ Зеленського у Конгресі: пряма трансляція

Президент України Володимир Зеленський звертається до Конгресу США.

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Виступ Зеленського у Конгресі

Як повідомив Офіс президента, український лідер Володимир Зеленський окреслить головні очікування України від подальших місяців.

Також президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спікером Палати представників США Ненсі Пелосі напередодні свого звернення до Конгресу. Пелосі зазначила, що "весь Конгрес, демократи та республіканці, Палата представників і Сенат з нетерпінням чекають почути" президента України.

Також ми інформували, що Зеленський у Конгресі запропонує провести мирний саміт взимку.

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