Зеленський зустрівся з чотирма лідерами Конгресу США - CNN

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з вищим керівництвом Конгресу США перед своїм виступом у американському парламенті.

Про це повідомляє видання CNN.

У повідомленні вказується, що Зеленський зустрівся зі спікером Палати представників Ненсі Пелосі, лідером більшості в Сенаті Чаком Шумером, лідером меншості в Сенаті Мітчем МакКоннеллом і лідером Республіканської партії Палати представників Кевіном Маккарті.

Зустріч відбулась у кабінеті Пелосі біля зали Палати представників.

Очікується, що Зеленський виступить перед Конгресом о 02:30 за київським часом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спікером Палати представників США Ненсі Пелосі напередодні свого звернення до Конгресу.

Також ми інформували, що Зеленський у Конгресі запропонує провести мирний саміт взимку.

Зеленський уже в США!

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