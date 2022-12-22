Зеленський зустрівся з чотирма лідерами Конгресу США - CNN

Зустріч відбулась у кабінеті Пелосі біля зали Палати представників
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з вищим керівництвом Конгресу США перед своїм виступом у американському парламенті.
Про це повідомляє видання CNN.
У повідомленні вказується, що Зеленський зустрівся зі спікером Палати представників Ненсі Пелосі, лідером більшості в Сенаті Чаком Шумером, лідером меншості в Сенаті Мітчем МакКоннеллом і лідером Республіканської партії Палати представників Кевіном Маккарті.
Зустріч відбулась у кабінеті Пелосі біля зали Палати представників.
Очікується, що Зеленський виступить перед Конгресом о 02:30 за київським часом.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спікером Палати представників США Ненсі Пелосі напередодні свого звернення до Конгресу.
Також ми інформували, що Зеленський у Конгресі запропонує провести мирний саміт взимку.
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