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"Втома" Заходу від України та "поступки" для РФ: які теми просуває роспропаганда

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"Втома" Заходу від України та "поступки" для РФ: які теми просуває роспропаганда

Фото: pixabay.com

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про основні теми, що просували російські ЗМІ минулого тижня.

Про це ЦПД інформує у повідомленні у Telegram-каналі:

  1. Захід втомився від України, не бачить перспектив від її підтримки, а тільки втрати.
  2. Захід має піти на поступки РФ, щоб не поглиблювати економічну кризу, викликану санкціями проти Росії.
  3. Постачання західного озброєння не допомагає Україні. 

Як роспропаганда висвітлювала ці теми:

  • На Заході призупинили постачання озброєння і вже заговорили про необхідність переговорів з РФ та почали підштовхувати до них Україну. 
  • Для Заходу стає очевидною необхідність послаблення санкцій проти РФ, що є ще однією причиною для завершення конфлікту. При цьому Росія успішно долає наслідки західних санкцій, їх наслідки для економіки РФ незначні.
  • Постачання західного озброєння не призводять до перелому у бойових діях, а лише затягують конфлікт. ЗСУ не вміють ефективно використовувати західні зразки озброєння, ЗС РФ або знищують, або захоплюють західне озброєння.

Нагадаємо, Арахамія повідомив, коли можуть відновитися переговори України з Росією.

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