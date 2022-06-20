"Втома" Заходу від України та "поступки" для РФ: які теми просуває роспропаганда

"Втома" Заходу від України та "поступки" для РФ: які теми просуває роспропаганда

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про основні теми, що просували російські ЗМІ минулого тижня.

Про це ЦПД інформує у повідомленні у Telegram-каналі:

Захід втомився від України, не бачить перспектив від її підтримки, а тільки втрати. Захід має піти на поступки РФ, щоб не поглиблювати економічну кризу, викликану санкціями проти Росії. Постачання західного озброєння не допомагає Україні.

Як роспропаганда висвітлювала ці теми:

На Заході призупинили постачання озброєння і вже заговорили про необхідність переговорів з РФ та почали підштовхувати до них Україну.

Для Заходу стає очевидною необхідність послаблення санкцій проти РФ, що є ще однією причиною для завершення конфлікту. При цьому Росія успішно долає наслідки західних санкцій, їх наслідки для економіки РФ незначні.

Постачання західного озброєння не призводять до перелому у бойових діях, а лише затягують конфлікт. ЗСУ не вміють ефективно використовувати західні зразки озброєння, ЗС РФ або знищують, або захоплюють західне озброєння.

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Нагадаємо, Арахамія повідомив, коли можуть відновитися переговори України з Росією.

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