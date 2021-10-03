ЄС планує створити в Україні військову місію — ЗМІ

Подібна місія стала б висловленням солідарності з Україною.

Європейський союз не виключає можливість створення в Україні військової навчальної місії ЄС.

Про це пише газета Welt am Sonntag з посиланням внутрішній документ європейського зовнішньополітичного відомства, який потрапив у її розпорядження.

Місія може отримати назву EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM, військово-консультативна та навчальна місія ЄС в Україні — ред.).

За інформацією ЗМІ, в європейському зовнішньополітичному відомстві вважають, що вона стала б висловленням солідарності з Україною через військову активність Росії поблизу українського кордону, а також на тлі ситуації з Кримом.

Також мова йде про розширення чинної з 2014 року консультативної місії ЄС щодо реформи сектора громадянської безпеки України.

За даними видання, створити навчальну місію в кінці липня попросили глави МЗС і Міноборони України, написавши лист главі дипломатії ЄС Жозепа Боррель.

Як повідомлялося, 25 червня на саміті Євросоюзу в Брюсселі було прийнято рішення про продовження економічних санкцій проти Росії ще на пів року.

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