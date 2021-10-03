ЕС планирует создать в Украине военную миссию - СМИ

Подобная миссия стала бы выражением солидарности с Украиной.
Европейский союз не исключает возможность создания в Украине военной учебной миссии ЕС.
Об этом пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на попавший в ее распоряжение внутренний документ европейского внешнеполитического ведомства.
Миссия может получить название EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM, военно-консультативная и учебная миссия ЕС в Украине - ред.).
По информации СМИ, в европейском внешнеполитическом ведомстве полагают, что она стала бы выражением солидарности с Украиной из-за военной активности России вблизи украинской границы, а также на фоне ситуации с Крымом.
Также речь идет о расширении существующей с 2014 года консультативной миссии ЕС по реформе сектора гражданской безопасности Украины.
По данным издания, создать учебную миссию в конце июля попросили главы МИД и минобороны Украины, написав письмо главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю.
Как сообщалось, 25 июня на саммите Евросоюза в Брюсселе было принято решение о продлении экономических санкций против России еще на пол года.
Читайте также:
- Евросоюз без обсуждения продлил санкции против России из-за невыполнения Минских соглашений