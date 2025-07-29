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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Загинув депутат Валерій Савенко: що про нього відомо

Валерій Савенко присвятив життя служінню громаді, а останні роки — обороні України.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Валерій Савенко

Валерій Савенко / © ВО "Батьківщина" Кіровоградщина

На 59-му році життя трагічно загинув Валерій Савенко — депутат Новоукраїнської районної ради, військовослужбовець ЗСУ та багаторічний представник політичної сили ВО «Батьківщина».

Про його смерть повідомила обласна організація партії на Кіровоградщині у Facebook.

Що про нього відомо

Народився 23 квітня 1967 року в селі Якимівка. Після строкової служби здобув економічну освіту, працював у податковій інспекції та бізнесі. Із 2006 року займався державним управлінням: двічі очолював Новоукраїнську районну раду, а у 2015 році був призначений головою районної державної адміністрації. У 2020 році обраний депутатом райради від ВО «Батьківщина».

Валерій Савенко був відомою особистістю у регіоні, неодноразово обіймав керівні посади в органах місцевого самоврядування. З початку повномасштабного вторгнення Росії приєднався до територіальної оборони, а згодом — до лав Збройних Сил України, де служив у складі інженерно-саперного батальйону, очолюючи фінансову службу.

«Ми втратили справжнього побратима, мудрого керівника, щиру людину з відкритим серцем і глибоким почуттям обов’язку», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ДТП загинув народний депутат від партії «Голос», секретар Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Ярослав Рущишин.

Також повідомлялось, що після тривалої боротьби з важкою хворобою пішов з життя Сергій Федорович Швець — український журналіст, політичний оглядач і народний депутат IX скликання від партії «Слуга народу».

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