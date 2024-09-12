Зеленський може невдовзі зустрітися з Сі Цзіньпіном – Reuters

Зустріч українського та китайського лідерів може передувати другому Саміту миру, запланованому на листопад.

Президент України Володимир Зеленський може зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у жовтні.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на колишнього українського чиновника у Пекіні.

На відкритті Пекінського оборонного форуму 12 вересня ексзаступник голови МЗС України Олександр Чалий заявив, що дипломатія з Пекіном покращилася, і тепер зустріч Зеленського та Сі можлива.

Також читайте Китай зробив заяву про війну в Україні та швидке припинення бойових дій

Відзначаючи намагання Китаю допомогти відновити європейську безпеку, Чалий сказав, що "зараз ми всі в Україні чекаємо на якісь контакти, прямі контакти між президентом Зеленським і президентом Сі".

Видання нагадало, що на сьогодні вже ексголова МЗС України Дмитро Кулеба у липні зустрівся зі своїм китайським колегою в Пекіні, оскільки Зеленський планує ще один можливий Саміт миру у листопаді, цього разу за участю Росії.

Директор департаменту європейських досліджень Китайського інституту міжнародних досліджень Цуй Хунцзянь, заявив у кулуарах форуму, що Пекін відкритий для приєднання до майбутнього саміту, оскільки не хоче, щоб його зусилля "пропали даремно".

"Ми готові зробити все, що сприяє миру", – сказав Цуй, відповідаючи на питання про перспективу зустрічі Сі та Зеленського.

До слова, Зеленський відреагував на спільний "мирний план" Китаю та Бразилії, який вони розробили ще влітку для завершення війни в Україні. Глава держави вважає, що у такий спосіб ці країни займають сторону Росії.

Читайте також: