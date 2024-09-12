Зеленский может вскоре встретиться с Си Цзиньпином – Reuters

Встреча украинского и китайского лидеров может предшествовать второму Саммиту мира, запланированному на ноябрь.

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином в октябре.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на бывшего украинского чиновника в Пекине.

На открытии Пекинского оборонного форума 12 сентября экс-замглавы МИД Украины Александр Чалый заявил, что дипломатия с Пекином улучшилась, и теперь встреча Зеленского и Си возможна.

Также читайте Китай сделал заявление о войне в Украине и быстром прекращении боевых действий

Отмечая попытки Китая помочь восстановить европейскую безопасность, Чалый сказал, что "сейчас мы все в Украине ждем каких-то контактов, прямых контактов между президентом Зеленским и президентом Си".

Издание напомнило, что на сегодня уже экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в июле встретился со своим китайским коллегой в Пекине, поскольку Зеленский планирует еще один возможный Саммит мира в ноябре, на этот раз с участием России.

Директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь заявил в кулуарах форума, что Пекин открыт для присоединения к предстоящему саммиту, поскольку не хочет, чтобы его усилия "пропали зря".

"Мы готовы сделать все, что способствует миру", – сказал Цуй, отвечая на вопрос о перспективе встречи Си и Зеленского.

К слову, Зеленский отреагировал на общий "мирный план" Китая и Бразилии, который они разработали еще летом для завершения войны в Украине. Глава государства считает, что таким образом эти страны занимают сторону России.

Читайте также: