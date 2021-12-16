Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Зеленський прокоментував рішення Меркель блокувати постачання зброї Україні

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зеленський прокоментував рішення Меркель блокувати постачання зброї Україні

АрміяInform

Президент України зазначив, що це питання сьогодні він обговорив із генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом.

Президент Володимир Зеленський прокоментував рішення Німеччини та Нідерландів блокувати постачання зброї Україні через Агенцію НАТО з підтримки і постачання.

Про це він заявив 16 грудня на брифінгу у Брюсселі у відповідь на прохання журналістів прокоментувати відповідну інформацію.

"Об'єднаної позиції щодо вступу України в НАТО серед 30 держав поки що немає, але більшість країн нас підтримує. Так само немає об'єднаної позиції держав щодо військової допомоги. Але, тим не менш, я відчуваю повну підтримку генсекретаря (ред.  - Єнса Столтенберга), і ми знаходимо інші кроки для вирішення цих питань", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, німецьке видання Bild повідомило, що постачання зброї Україні блокувала особисто Меркель. Так, Німеччина наклала вето на придбання Україною 20 рушниць EDM4S-UA проти безпілотників (литовського виробництва) та 90 великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 (американського виробництва).

Раніше в інтерв'ю Financial Times очільник українського оборонного відомства Олексій Резніков звинуватив Німеччину у блокуванні продажу зброї нашій країні через НАТО, попри попередження США щодо можливого вторгнення Росії. Очільник Міноборони додав, що з урахуванням кроку Німеччини Україна прагнутиме купувати зброю в межах двосторонніх угод зі своїми союзниками, зокрема зі США, Великою Британією, Литвою та Францією.

Читайте також:

Німеччина заблокувала поставки зброї та протидронного обладнання для України

Німеччина заблокувала поставки зброї та протидронного обладнання для України
Наступна публікація