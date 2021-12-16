Росія сама підштовхнула Україну рухатися до НАТО — Зеленський

Після початку російської агресії українці почали активніше підтримувати вступ до НАТО.
Російська Федерація сама підштовхнула України рухатися в напрямку членства в НАТО, коли розпочала війну в 2014 році.
Таку думку висловив Президент України Володимир Зеленський під час спільної з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом пресконференції у Брюсселі, пише Укрінформ.
"Після 2014 року, після початку війни, я вважаю, що в принципі Росія підштовхнула Україну в НАТО. Вважаю, що сьогодні саме Росія прокладає той складний шлях України в НАТО", — заявив Зеленський.
Глава держави наголосив, що саме після початку російської агресії щодо України громадяни почали активніше підтримувати євроатлантичну інтеграцію нашої країни.
Нагадаємо, у Брюсселі нарешті відбувся довгоочікуваний саміт Східного партнерства (СхП). Взяв у ньому участь і президент України Володимир Зеленський.
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