"Україна залишає за собою право на індивідуальну і колективну самооборону": Зеленський розповів, що буде далі

"Україна залишає за собою право на індивідуальну і колективну самооборону": Зеленський розповів, що буде далі

Він ініціював засідання Радбезу ООН.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що буде далі після рішення російського президента Володимира Путіна.

Відповідне звернення президента з'явилося на сторінці голови держави в Instagram.

"Ми хочемо миру та послідовні у своїх діях. Сьогодні МЗС направило державам-членам Ради безпеки ООН запит на основі Будапештського меморандуму з ініціативою проведення консультацій. Я ініціював скликання Ради безпеки ООН, проведення спецзасідання ОБСЄ. Ми наполягаємо на проведенні повноцінної роботи СММ ОБСЄ для запобігання провокаціям та подальшій ескалації", - заявив президент.

Також ініційовано екстрене скликання "нормандської четвірки".

"Від наших партнерів ми чекаємо чітких та дієвих кроків підтримки. Дуже важливо побачити зараз, хто наш друг і партнер, а хто продовжить лякати РФ словами. Ми віддані дипломатичному врегулюванню і не піддаємося на будь-які провокації", - резюмував глава української держави.

"Наші кордони надійно захищені. Створено систему територіальної оборони. Наші партнери нас підтримують. Відповідно до статі 51 Статуту ООН Україна залишає за собою право на індивідуальну і колективну самооборону. Ми добре розрізняємо провокації та наступ військ агресора. За нами - правда!", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав відповідний указ та договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Путін також доручив ввести в ОРДЛО російські війська.

Водночас жителі окупованого Донецька вже почали повідомляти про входження надзвичайно великої колони танків і бронетехніки у північно-західному напрямку, до лінії зіткнення.

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