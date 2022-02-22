"Немає жодних причин для хаотичних дій", - Зеленський

Президент посеред ночі звернувся до українців.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців через загострення ситуації на Донбасі, а також визнання президентом РФ Володимиром Путіним "незалежності" терористичних "ДНР" та "ЛНР".

"За нами правда - і правду ми ніколи не будемо приховувати від вас. Як тільки ми побачимо зміну ситуації, як тільки ми побачимо зростання ризиків, ви будете про все це знати. Зараз немає жодних причин для хаотичних дій. Зробимо все, щоб так і було надалі", - сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що "ми віддані мирному і дипломатичному шляху. І будемо іти ним - і тільки ним. Ми на своїй землі. Ми нічого і нікого не боїмося. Ми нічого і нікому не винні. І ми нічого і нікому не віддамо. І ми в цьому впевнені. Бо зараз не лютий 2014 року, а лютий 2022-го. Інша країна, інша армія, одна мета - це мир. Мир в Україні. Слава Україні!".

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