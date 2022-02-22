"Нет никаких причин для хаотических действий", — Зеленский

Президент ночью обратился к украинцам.
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам из-за обострения ситуации на Донбассе, а также признания президентом РФ Владимиром Путиным "независимости" террористических "ДНР" и "ЛНР".
"За нами правда – и правду мы никогда не будем скрывать от вас. Как только мы увидим изменение ситуации, как только мы увидим рост рисков, вы будете обо всем этом знать. Сейчас нет никаких причин для хаотических действий. Сделаем все, чтобы так и было в дальнейшем", — сказал глава государства.
Зеленский подчеркнул, что "мы преданы мирному и дипломатическому пути. И будем идти им – и только им. Мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся. Мы ничего и никому не должны. И мы ничего и никому не отдадим. И мы в этом уверены. Потому что сейчас не февраль 2014 года, а февраль 2022-го. Другая страна, другая армия, одна цель – это мир. Мир в Украине. Слава Украине!".
Напомним:
- 15 февраля депутаты Госдумы РФ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость "ЛНР" и "ДНР". То есть, украинских территорий.
- 21 февраля состоялось заседание Совбеза РФ под руководством Путина, в ходе которого его члены открыто поддержали такую идею.
- 21 февраля Путин подписал соответствующие указы о признании независимости "ДНР" и "ЛНР".
- ЕС, а также европейские страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР".
- США заявили о введении санкций.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не признает "независимость" "ЛДНР".
- Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против всех лиц, которые будут экономически сотрудничать с "ДНР" и "ЛНР".
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