Ботокс навіть в інтимних місцях: Роналду підозрюють у збільшенні статевого органа

Зірковий португальський футболіст Кріштіану Роналду потрапив у пікантний скандал. Його запідозрили у використанні косметологічних послуг збільшення геніталій.

Нападник збірної Португалії та "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду зробив ін'єкцію ботокса у пеніс.

Про це пише видання La Razon.

Зазначається, що португалець робить їх задля того, щоб збільшити свій статевий орган.

Товщина після такої процедури збільшується на 1-2,5 см в окружності. Ефект зберігається від 18 до 24 місяців, є оборотним та не вимагає накладання швів.

Зазначимо, цю практику часто використовують багато порноакторів, щоб їхні статеві члени виглядали в сценах набагато більшими.

Раніше знаменитий футболіст користувався послугами косметологів для виправлення проблем з обличчям, зубами, волоссям і носом. Крім того, Кріштіану відкрив власну клініку для лікування волосся Insparya Hair Clinic.

Нагадаємо, що Роналду влаштував бойкот тренуванням у "Манчестер Юнайтед" та не вирушить із командою в передсезоннне турне.

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