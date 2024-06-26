Чехія – Туреччина: де дивитися і ставки букмекерів на матч Євро-2024

Поєдинок відбудеться 26 червня у Гамбурзі, початок – о 22:00 за київським часом.

У середу, 26 червня, збірні Чехії та Туреччини позмагаються в матчі заключного третього туру групи F фінальної частини Євро-2024.

Поєдинок відбудеться на "Фолькспаркштадіоні" у Гамбурзі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Після двох турів у цьому квартеті лідирує Португалія, яка з 6 очками гарантувала собі вихід до плейоф з першого місця. Далі розташувалися Туреччина (3 бали), Чехія (1) та Грузія (1), які продовжують боротьбу за потрапляння до 1/8 фіналу.

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Паралельно з матчем Чехія – Туреччина в іншому поєдинку останнього туру групи F зійдуться Грузія та Португалія.

До 1/8 фіналу вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

Де дивитися матч Чехія – Туреччина

В Україні поєдинок Чехія – Туреччина ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

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Прогнози букмекерів на матч Чехія – Туреччина

За оцінками нашого партнера-букмекера, обидві збірні мають приблизно рівні шанси у прийдешньому поєдинку. На перемогу чехів приймаються ставки з коефіцієнтом 2,76. Нічия – 3,30. Виграш турків – 2,74.

Раніше ми розповідали, хто вже вийшов до плейоф Євро-2024.

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