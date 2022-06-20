Чоловіча збірна України стала віцечемпіоном Європи з фехтування на шаблях

Чоловіча збірна України стала віцечемпіоном Європи з фехтування на шаблях

Чоловіча збірна України з фехтування на шаблях завоювала "срібло" чемпіонату Європи-2022, який відбувається в турецькій Анталії.

У фіналі українська збірна, на жаль, поступилася угорцям, які є бронзовими призерами Олімпіади-2020 у Токіо. Зустріч завершилася поразкою "синьо-жовтих" з рахунком 39:45.

Нашу команду предсталяли Андрій Ягодка, Юрій Цап і Василь Гумен. Запасний - Богдан Платонов.

До цього українці в 1/8 фіналу перемогли Іспанію (45:33), у чвертьфіналі впоралися з Німеччиною (45:44), а в півфіналі здолали господарів змагань - команду Туреччини - з рахунком 45:43.

Для України це п'ята в історії нагорода в командній шаблі серед чоловіків на чемпіонатах Європи з фехтування. Востаннє українські шаблісти піднімалися на подіум 2013 року - тоді "синьо-жовті" зуміли виграти "бронзу".

Загалом це друга медаль України на чемпіонаті Європи з фехтування-2022. Першу нагороду нашій країні принесла шпажистка Влада Харькова, яка завоювала "золото".

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що Україна здобула перше "золото" чемпіонату світу-2022 з водних видів спорту.

Читайте також:

Переписала історію: українка виграла медаль Кубка світу в екстремальному слаломі та подякувала ЗСУ

"Геноцид і політика - різні речі": Долгополов присоромив Редкача за ганебне фото з російським боксером

Вилаяв тренера: російський тенісист влаштував істерику під час фіналу турніру в Німеччині (відео)