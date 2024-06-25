Данія – Сербія: де дивитися і ставки букмекерів на матч Євро-2024

Поєдинок відбудеться 25 червня у Мюнхені, початок – о 22:00 за київським часом.

У вівторок, 25 червня, збірні Данії та Сербії позмагаються в матчі заключного третього туру групи C фінальної частини Євро-2024.

Поєдинок відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Після двох турів Данія (2 очки) посідає друге місце у групі C, випереджаючи Словенію за додатковими показниками. Лідирує у квартеті з Англія з 4 очками. Сербія (1 бал) перебуває на останній сходинці.

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Паралельно з матчем Данія – Сербія в іншому поєдинку останнього туру групи C зійдуться збірні Англії та Словенії.

До 1/8 фіналу вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

Де дивитися матч Данія – Сербія

В Україні поєдинок Данія – Сербія ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Данія – Сербія

За оцінками нашого партнера-букмекера, фаворитом поєдинку є збірна Данії. На її перемогу можна поставити з коефіцієнтом 2,29. Нічия – 3,35. Виграш сербів – 3,40.

Раніше ми розповідали, хто вже вийшов до плейоф Євро-2024.

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