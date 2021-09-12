Динамо - Бенфіка: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Чемпіон України стартує у груповому етапі елітного єврокубка.
У вівторок, 14 вересня, київське "Динамо" проведе матч першого туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2021/22 проти лісабонської "Бенфіки".
Гра відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський". Початок поєдинку - о 22:00.
Де дивитися матч Динамо - Бенфіка
На території України поєдинок у прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію гри з усіма голами та найкращими моментами матчу.
Прогнози букмекерів на матч Динамо - Бенфіка
Фаворитом поєдинку в столиці України букмекерські контори вважають португальську команду. На перемогу "орлів" можна поставити з коефіцієнтом 2.29. Нічия - 3.45. Перемога киян - 3.50.
- В іншому матчі стартового туру групи E "Барселона" на "Камп Ноу" прийме "Баварію". Матч розпочнеться 14 вересня о 22:00.
- Поєдинки 2-го туру групового етапу ЛЧ відбудуться 29 вересня: "Баварія" - "Динамо", "Бенфіка" - "Барселона".