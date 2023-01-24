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Динамо – Рапід: онлайн-трансляція контрольного матчу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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1074
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Динамо – Рапід: онлайн-трансляція контрольного матчу

Фото: ФК Динамо Київ

Дивіться перший спаринг киян на зборі в Туреччині.

У вівторок, 24 січня, київське "Динамо" проведе перший поєдинок на зимовому зборі в Туреччині.

Команда Мірчі Луческу зустрінеться з найтитулованішим клубом Австрії – віденським "Рапідом".

Спаринг відбудеться на стадіоні Mardan Sports Complex та розпочнеться о 16:00 за київським часом.

До вашої уваги відеотрансляція матчу "біло-синіх" з австрійським колективом.

Після поєдинку з "Рапідом" кияни запланували низку інших контрольних матчів. Зокрема суперниками "Динамо" будуть словенський "Марибор" (28 січня), австрійська "Аустрія Лустенау" (31 січня), болгарський "Лудогорець" (3 лютого) та північномакедонська "Шкендія" (6 лютого).

  • Першу частину сезону "Динамо" завершило на третьому місці в УПЛ, набравши 30 очок після 15 матчів. На міжнародній арені кияни попрощалися з єврокубками, посівши останнє місце в групі Ліги Європи.
  • Свій наступний офіційний матч "біло-сині" проведуть в рамках чемпіонату України з "Інгульцем", базовий день туру – 4 березня.

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Дата публікації
Перегляди
1074
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