Динамо – Рапід: онлайн-трансляція контрольного матчу

Дивіться перший спаринг киян на зборі в Туреччині.

У вівторок, 24 січня, київське "Динамо" проведе перший поєдинок на зимовому зборі в Туреччині.

Команда Мірчі Луческу зустрінеться з найтитулованішим клубом Австрії – віденським "Рапідом".

Спаринг відбудеться на стадіоні Mardan Sports Complex та розпочнеться о 16:00 за київським часом.

До вашої уваги відеотрансляція матчу "біло-синіх" з австрійським колективом.

Після поєдинку з "Рапідом" кияни запланували низку інших контрольних матчів. Зокрема суперниками "Динамо" будуть словенський "Марибор" (28 січня), австрійська "Аустрія Лустенау" (31 січня), болгарський "Лудогорець" (3 лютого) та північномакедонська "Шкендія" (6 лютого).

Першу частину сезону "Динамо" завершило на третьому місці в УПЛ, набравши 30 очок після 15 матчів. На міжнародній арені кияни попрощалися з єврокубками, посівши останнє місце в групі Ліги Європи.

Свій наступний офіційний матч "біло-сині" проведуть в рамках чемпіонату України з "Інгульцем", базовий день туру – 4 березня.

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