Динамо – Рапід: онлайн-трансляція контрольного матчу

Дивіться перший спаринг киян на зборі в Туреччині.
У вівторок, 24 січня, київське "Динамо" проведе перший поєдинок на зимовому зборі в Туреччині.
Команда Мірчі Луческу зустрінеться з найтитулованішим клубом Австрії – віденським "Рапідом".
Спаринг відбудеться на стадіоні Mardan Sports Complex та розпочнеться о 16:00 за київським часом.
До вашої уваги відеотрансляція матчу "біло-синіх" з австрійським колективом.
Після поєдинку з "Рапідом" кияни запланували низку інших контрольних матчів. Зокрема суперниками "Динамо" будуть словенський "Марибор" (28 січня), австрійська "Аустрія Лустенау" (31 січня), болгарський "Лудогорець" (3 лютого) та північномакедонська "Шкендія" (6 лютого).
- Першу частину сезону "Динамо" завершило на третьому місці в УПЛ, набравши 30 очок після 15 матчів. На міжнародній арені кияни попрощалися з єврокубками, посівши останнє місце в групі Ліги Європи.
- Свій наступний офіційний матч "біло-сині" проведуть в рамках чемпіонату України з "Інгульцем", базовий день туру – 4 березня.
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