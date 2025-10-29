"Динамо" – "Шахтар" / © ФК Динамо Київ

Київське "Динамо" перервало тривалу серію без перемог у матчах проти "Шахтаря".

У середу, 29 жовтня, "біло-сині" здолали "гірників" (2:1) у поєдинку 1/8 фіналу Кубка України, який відбувся на столичному стадіоні імені Валерія Лобановського.

На гол Луки Мейрелліша підопічні Олександра Шовковського відповіли точними ударами Андрія Ярмоленка та Едуардо Герреро.

Для "Динамо" це перша перемога над "Шахтарем" від квітня 2021 року, коли кияни обіграли донеччан (1:0) в матчі української Прем'єр-ліги.

Відтоді "Динамо" не змогло переграти "Шахтар" у жодному з дев'яти поєдинків – 4 нічиїх та 5 перемог "гірників".

Зазнавши поразки у Класичному, підопічні Арди Турана вилетіли з Кубка України – "Шахтар" склав повноваження чинного володаря трофею, який здобув минулого сезону, коли у фіналі здолав "Динамо" в серії пенальті.

Донецький клуб є рекордсменом за перемогами в Кубку України – 15. "Динамо" здобувало цей трофей 13 разів і спробує цього сезону впритул наблизитися до "помаранчево-чорних", яких не пустило до чвертьфіналу поточного розіграшу турніру.

Нагадаємо, вже в неділю, 2 листопада, "Шахтар" і "Динамо" знову зійдуться в очній дуелі – донеччани та кияни зіграють у Львові в межах 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).