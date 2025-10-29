"Динамо" – "Шахтер" / © ФК Динамо Киев

Киевское "Динамо" прервало длительную серию без побед в матчах против "Шахтера".

В среду, 29 октября, "бело-синие" одолели "горняков" (2:1) в поединке 1/8 финала Кубка Украины, который состоялся на столичном стадионе имени Валерия Лобановского.

На гол Луки Мейреллиша подопечные Александра Шовковского ответили точными ударами Андрея Ярмоленко и Эдуардо Герреро.

Для "Динамо" это первая победа над "Шахтером" с апреля 2021 года, когда киевляне обыграли дончан (1:0) в матче украинской Премьер-лиги.

С тех пор "Динамо" не смогло обыграть "Шахтер" ни в одном из девяти поединков – 4 ничьих и 5 побед "горняков".

Потерпев поражение в Классическом, подопечные Арды Турана вылетели из Кубка Украины – "Шахтер" сложил полномочия действующего обладателя трофея, который завоевал в прошлом сезоне, когда в финале одолел "Динамо" в серии пенальти.

Донецкий клуб является рекордсменом по победам в Кубке Украины – 15. "Динамо" завоевывало этот трофей 13 раз и попробует в этом сезоне вплотную приблизиться к "оранжево-черным", которых не пустило в четвертьфинал текущего розыгрыша турнира.

Напомним, уже в воскресенье, 2 ноября, "Шахтер" и "Динамо" снова сойдутся в очной дуэли – дончане и киевляне сыграют во Львове в рамках 11-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).