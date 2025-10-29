Ярмоленко повторил рекорд по голам в Классическом

Андрей Ярмоленко / © ФК Динамо Киев

Вингер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко повторил рекорд по количеству забитых мячей в Классическом.

36-летний лидер "бело-синих" отличился голом в матче 1/8 финала Кубка Украины против "Шахтера", сравнив счет на 72-й минуте встречи.

Для Ярмоленко этот гол стал восьмым за карьеру в ворота "Шахтера".

Андрей сравнялся с бывшим форвардом "Динамо" Артемом Милевским в списке лучших бомбардиров Классического в истории независимой Украины – оба имеют по 8 голов.

По 7 мячей в матчах между "Динамо" и "Шахтером" забили бывший полузащитник "бело-синих" Диого Ринкон и экс-хавбек "горняков" Алекс Тейшейра.

Отметим, "Динамо" совершило камбэк и выбило "Шахтер" из Кубка Украины – 2:1. На гол Луки Мейреллиша подопечные Александра Шовковского ответили точными ударами Ярмоленко и Эдуардо Герреро.

Таким образом, киевляне шагают в четвертьфинал Кубка Украины. А команда Арды Турана выбыла из турнира – "Шахтер" сложил полномочия действующего обладателя трофея.

В прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел "Динамо".

Выбив дончан из национального Кубка, "Динамо" прервало серию без побед в матчах против "Шахтера", которая длилась с апреля 2021 года.

Напомним, уже в воскресенье, 2 ноября, "Шахтер" и "Динамо" снова сойдутся в очной дуэли – дончане и киевляне сыграют во Львове в рамках 11-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).