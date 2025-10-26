"Динамо" с голом Ярмоленко уничтожило "Кривбасс" в УПЛ

"Динамо" – "Кривбасс" / © ФК Кривбасс

Киевское "Динамо" разгромило криворожский "Кривбасс" в центральном матче 10-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на столичном стадионе имени Валерия Лобановского завершился со счетом 4:0 .

Еще в первом тайме "бело-синие" трижды поразили ворота соперника. На 15-й минуте счет во встрече открыл Денис Попов, ударом головой замкнув подачу с углового от Виталия Буяльского.

На 25-й минуте киевляне удвоили свое преимущество в счете – отличился Александр Караваев.

На 32-й минуте "Динамо" сделало счет разгромным – Андрей Ярмоленко расстрелял пустые ворота после передачи Владислава Кабаева.

Для 36-летнего Ярмоленко, который летом анонсировал, что нынешний сезон станет последним в его карьере, это 115-й гол в УПЛ.

Ярмоленко близок к званию лучшего бомбардира в истории УПЛ. Сейчас Андрей занимает четвертую позицию в этом списке. Впереди него расположились Максим Шацких (124), Сергей Ребров (123) и Евгений Селезнев (117).

Во втором тайме динамовцы забили еще раз – окончательный счет на 90+1-й минуте установил Эдуардо Герреро, которому ассистировал Александр Пихаленок.

Обзор матча "Динамо" – "Кривбасс"

Таким образом, "Динамо" наконец-то прервало свою безвыигрышную серию в УПЛ, которая насчитывала пять матчей. До этого подопечные Александра Шовковского сыграли вничью против "Оболони" (2:2), "Александрии" (2:2), "Карпат" (3:3), "Металлиста 1925" (1:1) и "Зари" (1:1).

"Динамо" обновило клубный рекорд по серии без поражений в УПЛ, которая теперь составляет 42 поединка – 28 побед и 14 ничьих.

Отметим, что рекордная в истории УПЛ серия без поражений принадлежит донецкому "Шахтеру". "Горняки" не проигрывали 55 матчей подряд в чемпионате в период с июля 2000-го по август 2002 года.

После этой победы "Динамо" (20 очков) поднялось на второе место в УПЛ. Киевляне на один балл отстают от "Шахтера", лидирующего после трети чемпионата. "Кривбасс" (19 пунктов) идет на пятой позиции.

В следующем туре "Динамо" 2 ноября встретится с "Шахтером", а подопечные Патрика ван Леувена днем ранее примут "Полтаву".

Перед этим киевляне 29 октября сыграют с "Шахтером" в матче 1/8 финала Кубка Украины.