"Полесье" разгромило "Оболонь" и вышло на второе место в УПЛ

"Полесье" разгромило "Оболонь" в матче 10-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на "Оболонь-Арене" в Киеве завершился со счетом 0:4 .

Еще в первом тайме житомирцы дважды поразили ворота соперника – на 31-й минуте счет открыл Александр Андриевский, а через восемь минут его удвоил Владислав Велетень.

После перерыва подопечные Руслана Ротаня забили еще дважды – на 51-й минуте отличился Сергей Чоботенко, а на 72-й минуте окончательный счет установил Николай Гайдучик.

Обзор матча "Оболонь" – "Полесье"

Таким образом, "Полесье" продлило свою беспроигрышную серию в чемпионате Украины до шести матчей. Житомирцы с 19 очками вышли на второе место в таблице УПЛ.

"Оболонь" с 13 баллами занимает девятую позицию в элитном дивизионе чемпионата Украины по футболу.

В следующем туре "Полесье" 3 ноября примет "Металлист 1925", а "Оболонь" 31 октября сразится с "Кудровкой".