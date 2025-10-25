- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 123
- Время на прочтение
- 1 мин
ЛНЗ победил "Металлист 1925" и сенсационно возглавил таблицу УПЛ
Черкасский клуб стал лидером элитного дивизиона чемпионата Украины по футболу.
ЛНЗ обыграл "Металлист 1925" в матче 10-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок в Житомире завершился со счетом 0:1.
Первый тайм встречи прошел без забитых голов. Во второй половине противостояния черкасская команда вырвала победу – на 62-й минуте Проспер Обах отличился с передачи вратаря Алексея Паламарчука.
Обзор матча "Металлист 1925" – ЛНЗ
Будет добавлен в скором времени.
Для ЛНЗ это третья подряд победа в УПЛ – до этого подопечные Виталия Пономарева обыграли "Шахтер" (4:1) и "Колос" (1:0). Черкасский клуб с 20 очками вышел на первое место элитного дивизиона чемпионата Украины по футболу.
"Металлист 1925" (16 баллов) остался на шестой позиции в турнирной таблице УПЛ.
В следующем туре ЛНЗ примет "Карпаты", а "Металлист 1925" на выезде встретится с "Полесьем". Оба матча состоятся 3 ноября.
Перед этим оба клуба проведут поединки 1/8 финала Кубка Украины: ЛНЗ 29 октября сразится с "Рухом", а "Металлист 1925" днем позже будет противостоять "Агробизнесу".