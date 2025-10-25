ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
123
Время на прочтение
1 мин

ЛНЗ победил "Металлист 1925" и сенсационно возглавил таблицу УПЛ

Черкасский клуб стал лидером элитного дивизиона чемпионата Украины по футболу.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Металлист 1925" – ЛНЗ

"Металлист 1925" – ЛНЗ / © ФК Металлист 1925

ЛНЗ обыграл "Металлист 1925" в матче 10-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок в Житомире завершился со счетом 0:1.

Первый тайм встречи прошел без забитых голов. Во второй половине противостояния черкасская команда вырвала победу – на 62-й минуте Проспер Обах отличился с передачи вратаря Алексея Паламарчука.

Обзор матча "Металлист 1925" – ЛНЗ

Будет добавлен в скором времени.

Для ЛНЗ это третья подряд победа в УПЛ – до этого подопечные Виталия Пономарева обыграли "Шахтер" (4:1) и "Колос" (1:0). Черкасский клуб с 20 очками вышел на первое место элитного дивизиона чемпионата Украины по футболу.

"Металлист 1925" (16 баллов) остался на шестой позиции в турнирной таблице УПЛ.

В следующем туре ЛНЗ примет "Карпаты", а "Металлист 1925" на выезде встретится с "Полесьем". Оба матча состоятся 3 ноября.

Перед этим оба клуба проведут поединки 1/8 финала Кубка Украины: ЛНЗ 29 октября сразится с "Рухом", а "Металлист 1925" днем позже будет противостоять "Агробизнесу".

Дата публикации
Количество просмотров
123
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie