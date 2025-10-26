"Динамо" з голом Ярмоленка знищило "Кривбас" в УПЛ

"Динамо" – "Кривбас" / © ФК Кривбас

Київське "Динамо" розгромило криворізький "Кривбас" у центральному матчі 10-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на столичному стадіоні імені Валерія Лобановського завершився з рахунком 4:0 .

Ще в першому таймі "біло-сині" тричі вразили ворота суперника. На 15-й хвилині рахунок у зустрічі відкрив Денис Попов, ударом головою замкнувши подачу з кутового від Віталія Буяльського.

На 25-й хвилині кияни подвоїли свою перевагу в рахунку – відзначився Олександр Караваєв.

На 32-й хвилині "Динамо" зробило рахунок розгромним – Андрій Ярмоленко розстріляв порожні ворота після передачі Владислава Кабаєва.

Для 36-річного Ярмоленка, який влітку анонсував, що нинішній сезон стане останнім у його кар'єрі, це 115-й гол в УПЛ.

Ярмоленко близький до звання найкращого бомбардира в історії УПЛ. Наразі Андрій посідає четверту позицію в цьому списку. Попереду нього розташувалися Максим Шацьких (124), Сергій Ребров (123) та Євген Селезньов (117).

У другому таймі динамівці забили ще раз – остаточний рахунок на 90+1-й хвилині встановив Едуардо Герреро, якому асистував Олександр Піхальонок.

Огляд матчу "Динамо" – "Кривбас"

Таким чином, "Динамо" нарешті перервало свою безвиграшну серію в УПЛ, яка налічувала п'ять матчів. До цього підопічні Олександра Шовковського зіграли внічию проти "Оболоні" (2:2), "Олександрії" (2:2), "Карпат" (3:3), "Металіста 1925" (1:1) та "Зорі" (1:1).