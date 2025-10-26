ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
11
Час на прочитання
1 хв

"Динамо" з голом Ярмоленка знищило "Кривбас" в УПЛ

Команда Олександра Шовковського перервала п'ятиматчеву безвиграшну серію в чемпіонаті України.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо" – "Кривбас"

"Динамо" – "Кривбас" / © ФК Кривбас

Київське "Динамо" розгромило криворізький "Кривбас" у центральному матчі 10-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на столичному стадіоні імені Валерія Лобановського завершився з рахунком 4:0.

Ще в першому таймі "біло-сині" тричі вразили ворота суперника. На 15-й хвилині рахунок у зустрічі відкрив Денис Попов, ударом головою замкнувши подачу з кутового від Віталія Буяльського.

На 25-й хвилині кияни подвоїли свою перевагу в рахунку – відзначився Олександр Караваєв.

На 32-й хвилині "Динамо" зробило рахунок розгромним – Андрій Ярмоленко розстріляв порожні ворота після передачі Владислава Кабаєва.

Для 36-річного Ярмоленка, який влітку анонсував, що нинішній сезон стане останнім у його кар'єрі, це 115-й гол в УПЛ.

Ярмоленко близький до звання найкращого бомбардира в історії УПЛ. Наразі Андрій посідає четверту позицію в цьому списку. Попереду нього розташувалися Максим Шацьких (124), Сергій Ребров (123) та Євген Селезньов (117).

У другому таймі динамівці забили ще раз – остаточний рахунок на 90+1-й хвилині встановив Едуардо Герреро, якому асистував Олександр Піхальонок.

Огляд матчу "Динамо" – "Кривбас"

Буде додано незабаром.

Таким чином, "Динамо" нарешті перервало свою безвиграшну серію в УПЛ, яка налічувала п'ять матчів. До цього підопічні Олександра Шовковського зіграли внічию проти "Оболоні" (2:2), "Олександрії" (2:2), "Карпат" (3:3), "Металіста 1925" (1:1) та "Зорі" (1:1).

Дата публікації
Кількість переглядів
11
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie