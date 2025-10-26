"Шахтар" розгромив "Кудрівку" та вийшов на перше місце в УПЛ

"Шахтар" / © ФК Шахтар

Реклама

"Шахтар" здобув розгромну перемогу над "Кудрівкою" 10-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 4:0 .

Ще в першому таймі "гірники" двічі вразили ворота суперника – на 7-й хвилині рахунок відкрив Кауан Еліас, а на 32-й хвилині перевагу донецького клубу зміцнив Олег Очеретько.

На старті другої половини зустрічі підопічні Арди Турана забили втретє – на 51-й хвилині Кауан Еліас оформив дубль.

Реклама

На 71-й хвилині команда із села Чернігівської області могла скоротити відставання, але Дмитро Коркішко не реалізував пенальті.

Наприкінці гри "помаранчево-чорні" відправили четвертий м'яч у ворота суперника – остаточний рахунок матчу на 87-й хвилині встановив Антон Глущенко.

Огляд матчу "Шахтар" – "Кудрівка"

Таким чином, "Шахтар" перервав триматчеву безвиграшну серію у всіх турнірах. До цього донеччани програли ЛНЗ (1:4) та зіграли внічию з "Поліссям" (0:0) в УПЛ, а також поступилися польській "Легії" (1:2) у Лізі конференцій.

Після цієї перемоги "Шахтар" (21 очко) вийшов на перше місце в УПЛ. "Кудрівка" (11 балів) посідає 11-ту позицію.

Реклама

У наступному турі "Шахтар" 2 листопада зустрінеться з "Динамо", а "Кудрівка" 31 жовтня зіграє проти "Оболоні".

Перед цим "Шахтар" 29 жовтня позмагається з "Динамо" в матчі 1/8 фіналу Кубка України.