ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
209
Час на прочитання
1 хв

"Шахтар" розгромив "Кудрівку" та вийшов на перше місце в УПЛ

"Гірники" перервали триматчеву безвиграшну серію у всіх турнірах.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтар"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

"Шахтар" здобув розгромну перемогу над "Кудрівкою" 10-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 4:0.

Ще в першому таймі "гірники" двічі вразили ворота суперника – на 7-й хвилині рахунок відкрив Кауан Еліас, а на 32-й хвилині перевагу донецького клубу зміцнив Олег Очеретько.

На старті другої половини зустрічі підопічні Арди Турана забили втретє – на 51-й хвилині Кауан Еліас оформив дубль.

На 71-й хвилині команда із села Чернігівської області могла скоротити відставання, але Дмитро Коркішко не реалізував пенальті.

Наприкінці гри "помаранчево-чорні" відправили четвертий м'яч у ворота суперника – остаточний рахунок матчу на 87-й хвилині встановив Антон Глущенко.

Огляд матчу "Шахтар" – "Кудрівка"

Таким чином, "Шахтар" перервав триматчеву безвиграшну серію у всіх турнірах. До цього донеччани програли ЛНЗ (1:4) та зіграли внічию з "Поліссям" (0:0) в УПЛ, а також поступилися польській "Легії" (1:2) у Лізі конференцій.

Після цієї перемоги "Шахтар" (21 очко) вийшов на перше місце в УПЛ. "Кудрівка" (11 балів) посідає 11-ту позицію.

У наступному турі "Шахтар" 2 листопада зустрінеться з "Динамо", а "Кудрівка" 31 жовтня зіграє проти "Оболоні".

Перед цим "Шахтар" 29 жовтня позмагається з "Динамо" в матчі 1/8 фіналу Кубка України.

Дата публікації
Кількість переглядів
209
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie