ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
30
Час на прочитання
1 хв

Ярмоленко повторив рекорд за голами в Класичному

Андрій зрівнявся з Артемом Мілевським.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Андрій Ярмоленко

Андрій Ярмоленко / © ФК Динамо Київ

Вінгер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко повторив рекорд за кількістю забитих м'ячів у Класичному.

36-річний лідер "біло-синіх" відзначився голом у матчі 1/8 фіналу Кубка України проти "Шахтаря", зрівнявши рахунок на 72-й хвилині зустрічі.

Для Ярмоленка цей гол став восьмим за кар'єру у ворота "Шахтаря".

Андрій зрівнявся з колишнім форвардом "Динамо" Артемом Мілевським у списку найкращих бомбардирів Класичного в історії незалежної України – обидва мають по 8 голів.

По 7 м'ячів у матчах між "Динамо" та "Шахтарем" забили колишній півзахисник "біло-синіх" Діого Рінкон і ексхавбек "гірників" Алекс Тейшейра.

Зазначимо, "Динамо" здійснило камбек і вибило "Шахтар" з Кубка України – 2:1. На гол Луки Мейрелліша підопічні Олександра Шовковського відповіли точними ударами Ярмоленка і Едуардо Герреро.

Таким чином, кияни крокують до чвертьфіналу Кубка України. А команда Арди Турана вибула з турніру – "Шахтар" склав повноваження чинного володаря трофею.

Минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо".

Нагадаємо, вже в неділю, 2 листопада, "Шахтар" і "Динамо" знову зійдуться в очній дуелі – донеччани та кияни зіграють у Львові в межах 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Дата публікації
Кількість переглядів
30
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie