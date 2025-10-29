Ярмоленко повторив рекорд за голами в Класичному

Андрій Ярмоленко / © ФК Динамо Київ

Вінгер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко повторив рекорд за кількістю забитих м'ячів у Класичному.

36-річний лідер "біло-синіх" відзначився голом у матчі 1/8 фіналу Кубка України проти "Шахтаря", зрівнявши рахунок на 72-й хвилині зустрічі.

Для Ярмоленка цей гол став восьмим за кар'єру у ворота "Шахтаря".

Андрій зрівнявся з колишнім форвардом "Динамо" Артемом Мілевським у списку найкращих бомбардирів Класичного в історії незалежної України – обидва мають по 8 голів.

По 7 м'ячів у матчах між "Динамо" та "Шахтарем" забили колишній півзахисник "біло-синіх" Діого Рінкон і ексхавбек "гірників" Алекс Тейшейра.

Зазначимо, "Динамо" здійснило камбек і вибило "Шахтар" з Кубка України – 2:1. На гол Луки Мейрелліша підопічні Олександра Шовковського відповіли точними ударами Ярмоленка і Едуардо Герреро.

Таким чином, кияни крокують до чвертьфіналу Кубка України. А команда Арди Турана вибула з турніру – "Шахтар" склав повноваження чинного володаря трофею.

Минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо".

Нагадаємо, вже в неділю, 2 листопада, "Шахтар" і "Динамо" знову зійдуться в очній дуелі – донеччани та кияни зіграють у Львові в межах 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).