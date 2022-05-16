Емполі - Україна: де дивитися товариський матч і ставки букмекерів

Емполі - Україна: де дивитися товариський матч і ставки букмекерів

У вівторок, 17 травня, збірна України проведе другий контрольний спаринг в рамках підготовки до плейоф відбору на Чемпіонат світу-2022 в Катарі.

Після перемоги над "Боруссією" із Менхенгладбаха команда Олександра Петракова зустрінеться з італійським "Емполі", який наразі посідає 14-те місце в турнірній таблиці Серії А.

Поєдинок відбудеться на муніципальному стадіоні Карло Кастелані, що вміщує понад 16 тисяч глядачів. Початок гри - 21:30 за київським часом.

Матч "синьо-жовтих" проти "Емполі" буде благодійним для допомоги Україні у війні з російськими окупантами. Усі кошти від продажу квитків буде переказано на запроваджену Президентом України Володимиром Зеленським глобальну платформу підтримки України United24.

Де дивитися матч Емполі - Україна

У прямому ефірі гру транслюватимуть телеканали "Футбол 1" та "Індиго TV" (тимчасовий транслятор контенту каналу "Україна"). Також спаринг можна буде дивитися на YouTube-каналі Української асоціації футболу (УАФ).

Прогнози букмекерів на матч Емполі - Україна

У майбутньому протистоянні букмекери віддають перевагу збірній України. На перемогу "синьо-жовтих" можна поставити з коефіцієнтом 1,81. Нічия - 4,45. Звитяга італійської команди - 4,45.

Збірна України позмагається за путівку на ЧС-2022

Нагадаємо, півфінал плейоф відбору на ЧС-2022 Шотландія - Україна відбудеться 1 червня . Його переможець вийде до фіналу плейоф, де 5 червня у Кардіффі зіграє за путівку на мундіаль проти Уельсу.

Жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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