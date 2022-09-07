Фенербахче - Динамо: де дивитися і які прогнози букмекерів на матч Ліги Європи

У четвер, 8 вересня, київське "Динамо" проведе перший поєдинок групового раунду Ліги Європи сезону-2022/23 проти турецького "Фенербахче".

Команди проведуть поєдинок у Стамбулі на стадіоні "Шюкрю Сараджоглу". Початок гри - о 19:45 за київським часом.

Де дивитися матч Фенербахче - Динамо

На території України поєдинок у прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO та платформа Volia TV. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію гри з усіма голами та найкращими моментами матчу.

Прогнози букмекерів на матч Фенербахче - Динамо

Абсолютним фаворитом зустрічі у букмекерів є турецький колектив. На перемогу "Фенербахче" можна поставити з коефіцієнтом 1,66. Нічия - 4,34. Перемога киян, своєю чергою, оцінюється коефіцієнтом 5,45.

В іншому протистоянні групи кривдник "Дніпра-1" у кваліфікації ЛЄ кіпрський АЕК Ларнака удома прийматиме французький "Ренн". Ця гра також розпочнеться о 19:45 за Києвом;

Поєдинки 2-го туру групового етапу Ліги Європи відбудуться 15 вересня: "Динамо" - АЕК, "Ренн" - "Фенербахче".

Додамо, що "біло-сині" та стамбульці вже перетиналися цього єврокубкового сезону. В рамках 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Динамо" пройшло "Фенербахче" (0:0, 2:1). Після цього підопічні Мірчи Луческу в рамках 3-го раунду відбору найпрестижнішого клубного турніру Європи здолали австрійський "Штурм" (1:0, 2:1). Утім, зіграти в групі ЛЧ киянам не судилося, адже в плейоф кваліфікації вони поступилися португальській "Бенфіці" (0:2, 0:3).

Що стосується "Фенербахче", то вони після вильоту від "Динамо" пройшли дві стадії відбору Ліги Європи. Спочатку стамбульці переграли чеський "Словацко" (3:0, 1:1), а в плейоф розібралися з австрійською "Аустрією" (2:0, 4:1).