Хет-трик Роналду приніс "Манчестер Юнайтед" непросту перемогу над аутсайдером АПЛ

Португалець встановив чергове видатне досягнення.

"Манчестер Юнайтед" на своєму полі обіграв "Норвіч" у матчі 33-го туру англійської Прем'єр-ліги - 3:2 .

У першому таймі "червоні дияволи" забили двічі - Кріштіану Роналду відзначився на 7-й і 32-й хвилинах. "Канарки" перед свистком на перерву відповіли голом Кірана Давелла.

На початку другої половини зустрічі гості зрівняли рахунок зусиллями Теему Пуккі. Проте останнє слово в матчі залишилося за Роналду - португалець на 76-й хвилині прямим ударом зі штрафного забив свій третій гол та приніс "манкуніанцям" перемогу.

Додамо, що ці забиті м’ячі стали для Кріштіану 19-м, 20-м та 21-м у цьому сезоні за МЮ. Таким чином, Роналду забиває 20+ голів за клуб 16 сезонів поспіль.

Завдяки цьому успіху "Манчестер Юнайтед" набрав 54 очки і вийшов на 5-те місце в турнірній таблиці АПЛ. "Норвіч" посідає останню позицію, маючи у своєму активі 21 пункт.

У наступному турі чемпіонату Англії підопічні Ральфа Рангніка 19 квітня на виїзді зіграють проти "Ліверпуля", а "канарки" 23 квітня прийматимуть "Ньюкасл".

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