Іспанія – Англія: стали відомі стартові склади на фінальний матч Євро-2024

Збірні Іспанії та Англії оголосили стартові склади на фінальний матч Євро-2024 з футболу, який відбудеться у неділю, 14 липня, на "Олімпіаштадіоні" у Берліні.

Іспанія: Сімон, Кукурелья, Ляпорт, Ле Норман, Карвахаль, Руїс, Родрі, Вільямс, Ольмо, Ямаль, Мората.

Англія: Пікфорд, Вокер, Стоунз, Гехі, Шоу, Мейну, Райс, Беллінгем, Фоден, Сака, Кейн.

Вирішальний поєдинок турніру розпочнеться о 22:00 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу Іспанія – Англія доступна на нашому сайті.

Іспанія уп'яте в історії зіграє у фіналі Євро. "Червона фурія" є триразовим тріумфатором континентальної першості – це рекорд, який вона розділяє з Німеччиною. 1964 року іспанці у фіналі перемогли збірну СРСР (2:1), 1984-го програли Франції (0:2), 2008-го обіграли Німеччину (1:0), а 2012-го у Києві розгромили Італію (4:0).

Англія лише вдруге вийшла до фіналу ЧЄ. У вирішальному матчі попереднього Євро, яке через пандемію коронавірусу відбулося 2021 року, команда Гарета Саутгейта в серії пенальті програла італійцям (1:1, пен. 2:3).

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