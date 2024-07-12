Іспанія – Англія: що треба знати про фінал Євро-2024

Євро-2024 наближається до свого завершення. Попереду лише фінал турніру, в якому за звання найкращої футбольної збірної континенту поборються Іспанія та Англія.

Вирішальний матч чемпіонату Європи відбудеться в неділю, 14 липня, на "Олімпіаштадіоні" у Берліні. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Шлях команд на Євро-2024

Іспанія

Збірна Іспанії надзвичайно впевнено подолала груповий етап турніру, посівши перше місце у групі B. Команда Луїса де ла Фуенте у стартовому матчі розбила Хорватію (3:0), а в другому турі обіграла Італію (1:0), таким чином взявши реванш у "Скуадри Адзурри" за поразку в серії пенальті у півфіналі Євро-2020.

За підсумками двох турів "Червона фурія" достроково виграла свій квартет і вийшла до плейоф, тож у третьому матчі групового раунду проти Албанії дала відпочити ключовим футболістам, але все одно перемогла (1:0).

В 1/8 фіналу Іспанія розгромила дебютанта континентальних першостей Грузію (4:1), у чвертьфіналі на останніх хвилинах екстратаймів вирвала перемогу над господаркою турніру Німеччиною (2:1), а в півфіналі обіграла Францію (2:1).

Англія

Збірна Англії досить слабко провела груповий етап ЧЄ-2024. На старті команда Гарета Саутгейта мінімально перемогла Сербію (1:0), після чого не подужала Данію (1:1) та не змогла обіграти Словенію (0:0). Проте навіть ці результати дозволили "Трьом левам" вийти до плейоф з першого місця та опинитися у зручній частині сітки турніру.

Плейоф для підопічних Саутгейта видався ще складнішим. Уже в 1/8 фіналу Англія була за крок від вильоту від Словаччини, але фантастичний гол Джуда Беллінгема в падінні через себе на 90+5-й хвилині врятував "Трьох левів", а забитий м'яч Гаррі Кейна на початку екстратаймів дозволив їм здолати словаків (2:1).

У чвертьфіналі англійці знову були змушені відіграватися, пропустивши від швейцарців на 75-й хвилині. Однак на 80-й хвилині Букайо Сака зрівняв рахунок ударом у дальній кут з-за меж штрафного майданчика. А в серії пенальті підопічні Саутгейта були максимально холоднокровними і таки обіграли Швейцарію (1:1, пен. 5:3).

Суперником Англії у півфіналі стали Нідерланди. "Три леви" знову пропустили першими – вже на старті відзначився Хаві Сімонс. Але завдяки голу Кейна з пенальті та точному удару на останній хвилині основного часу Оллі Воткінса, який незадовго перед цим вийшов на заміну, англійці вирвали перемогу над Нідерландами (2:1) та прорвалися до фіналу.

Орієнтовні склади на фінал Євро-2024

Перед вирішальним матчем кадрових втрат у складі обох команд майже немає. В іспанців не зіграє Педрі, який отримав травму у чвертьфіналі проти Німеччини та вибув до кінця турніру.

Форвард піренейців Альваро Мората ледь не травмувався після півфіналу з Францією через стюарда, який послизнувся і випадково врізався у гравця. Все ж, нападник уникнув пошкодження та зможе взяти участь у фіналі Євро.

Захисники "Червоної фурії" Робен Ле Норман і Дані Карвахаль пропустили півфінал Євро-2024 через перебір жовтих карток, але будуть доступні на фінал.

Що стсоується Англії, то незначні пошкодження виявлено у Гаррі Кейна та Кірана Тріпп'єра, але це не повинно завадити їм зіграти у головному матчі турніру.

Офіційний сайт УЄФА дає такі орієнтовні склади на фінал Євро-2024:

Іспанія: Сімон; Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья; Руїс, Родрі, Ольмо; Ямаль, Мората, Вільямс

Англія: Пікфорд; Вокер, Стоунз, Гехі; Сака, Мейну, Райс, Шоу; Беллінгем, Фоден; Кейн

Слова головних тренерів Іспанії та Англії про фінал Євро-2024

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте: "Я знаю, що моя команда може грати ще краще. Впевнений, так воно і буде. Сама ідея футболу базується на впевненості у своїх силах. Ми хочемо розкрити весь свій потенціал. Зовсім інша гра. Нехай у це складно повірити, але у нас ще залишається простір для прогресу", – цитує де ла Фуенте офіційний сайт УЄФА.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт: "Я безмірно пишаюся, що зміг вивести Англію до її першого великого фіналу за кордоном. Тепер ми хочемо перемогти Іспанію, яка поки що найкраща на турнірі. Це буде складно. Вони здорово пресингують, тому нам потрібно винятково добре працювати з м'ячем і без нього. Але це фінал, тут інакше не буває", – наводить слова Саутгейта офіційний сайт УЄФА.

Історія очних зустрічей і виступів у фіналах Євро

Іспанія та Англія проведуть 28-й очний матч в історії. До цього 10 разів перемагали іспанці, 13 разів – англійці, ще 4 поєдинки завершилися внічию.

Іспанія уп'яте в історії зіграє у фіналі Євро. "Червона фурія" є триразовим тріумфатором континентальної першості – це рекорд, який вона розділяє з Німеччиною. 1964 року іспанці у фіналі перемогли збірну СРСР (2:1), 1984-го програли Франції (0:2), 2008-го обіграли Німеччину (1:0), а 2012-го у Києві розгромили Італію (4:0).

Англія лише вдруге вийшла до фіналу ЧЄ. У вирішальному матчі попереднього Євро, яке через пандемію коронавірусу відбулося 2021 року, команда Саутгейта в серії пенальті програла італійцям (1:1, пен. 2:3).

Хто фаворит фіналу Євро-2024

За оцінками нашого партнера української букмекерської компанії Favbet, фаворитом фінального матчу Євро-2024 є Іспанія. На перемогу піренейців в основний час можна приймаються ставки з коефіцієнтом 2,54. Нічия – 2,99. Виграш "Трьох левів" за підсумками 90 хвилин поєдинку – 3,50.

На те, що іспанці завоюють трофей, можна поставити з коефіцієнтом 1,69. Перемога Англії у фіналі з урахуванням можливих екстратаймів та серії пенальті – 2,37.

Де дивитися фінал Євро-2024

Подивитися фінальний матч Євро-2024 між збірними Іспанії та Англії можна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів. В Інтернеті поєдинок ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Текстова онлайн-трансляція матчу Іспанія – Англія буде доступна на нашому сайті.

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