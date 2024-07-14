Захистив титул: визначився переможець Wimbledon-2024

Іспанський тенісист Карлос Алькарас здобув титул чемпіона Wimbledon 2024 року в чоловічому одиночному розряді.

У фіналі він обіграв серба Новака Джоковича. Вирішальний матч тривав 2 години 30 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:2, 7:6.

Це була шоста очна зустріч тенісистів. Алькарас здобув третю перемогу і таким чином зрівняв рахунок –- 3:3.

Карлос вдруге поспіль став чемпіоном Вімблдону. Минулого року іспанець також обіграв Джоковича у фіналі трав'яного мейджора, але тоді йому для перемоги знадобилося п'ять сетів.

21-річний Алькарас учетверте в кар'єрі зіграв у фіналі турніру рівня Grand Slam і кожен з вирішальних поєдинків завершував на свою користь. Крім Wimbledon-2024 та Wimbledon-2023, він також перемагав на US Open-2022 та Roland Garros-2024.

37-річний Джокович удесяте в кар'єрі взяв участь у фіналі Вімблдонського турніру. Ноле є семиразовим чемпіоном Wimbledon (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022) і має у своєму активі 24 титули на турнірах Grand Slam.

Раніше повідомлялося, що визначилася чемпіонка Wimbledon-2024 в жіночому одиночному розряді.

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