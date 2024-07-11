Іспанія – Англія: де дивитися і ставки букмекерів на фінал Євро-2024

Вирішальний матч континентальної першості відбудеться 14 липня на "Олімпіаштадіоні" у Берліні.

У неділю, 14 липня, збірні Іспанії та Англії зійдуться у фіналі Євро-2024 з футболу.

Поєдинок відбудеться на "Олімпіаштадіоні" у Берліні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Іспанія вийшла до плейоф чемпіонату Європи з першого місця групи B, набравши максимум очок (9). Команда Луїса де ла Фуенте розбила Хорватію (3:0), обіграла Італію (1:0) та перемогла Албанію (1:0).

В 1/8 фіналу "Червона фурія" розгромила Грузію (4:1), у чвертьфіналі в екстратаймах вирвала перемогу над Німеччиною (2:1), а в півфіналі обіграла Францію (2:1).

Англія вийшли до плейоф Євро з першого місця групи С, заробивши 5 очок. Команда Гарета Саутгейта перемогла Сербію (1:0), не подужала Данію (1:1) та не змогла обіграти Словенію (0:0).

В 1/8 фіналу "Три леви" в екстратаймах здолали Словаччину (2:1), у чвертьфіналі в серії пенальті обіграли Швейцарію (1:1, пен. 5:3), а в півфіналі вирвали перемогу над Нідерландами (2:1).

Де дивитися матч Іспанія – Англія

Подивитися фінальний матч Євро-2024 між збірними Іспанії та Англії можна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів. В Інтернеті поєдинок ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Текстова онлайн-трансляція матчу Іспанія – Англія буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Іспанія – Англія

За оцінками нашого партнера української букмекерської компанії Favbet, фаворитом фінального матчу Євро-2024 є збірна Іспанії. На перемогу піренейців в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,54. Нічия – 2,99. Виграш англійців за підсумками 90 хвилин протистояння – 3,50.

Тріумф іспанців у фіналі з урахуванням можливих екстратаймів та серії пенальті оцінюється коефіцієнтом 1,69. Завоювання трофею збірною Англії – 2,37.

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