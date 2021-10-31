Коліном у щелепу: британський боєць UFC відправив суперника в глибокий нокаут (відео)

Лерон Мерфі залишається непереможним у змішаних єдиноборствах.

Британський боєць Лерон Мерфі видовищно переміг фіна іранського походження Маквана Амірхані на турнірі UFC 267 в Абу-Дабі.

Поєдинок завершився в другому раунді. Амірхані спробував пройти в ноги супернику, але Мерфі причитав його задум і назустріч потужно пробив коліном у щелепу. Як наслідок, суперник британця опинився на канвасі та знепритомнів. Рефері одразу зупинив бій, відтягнувши Мерфі від його жертви.

Лікарі декілька хвилин надавали постраждалому невідкладну допомогу. У підсумку фінський боєць таки оговтався від страшного влучання коліном і зміг самостійно залишити октагон.

Для Мерфі ця перемога стала 11-ю в змішаних єдиноборствах, також на його рахунку одна нічия.

Амірхані програв усьоме в кар'єрі за 16-ти перемог.

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