Ліга чемпіонів: результати всіх матчів 2-го кваліфікаційного раунду

1 – 2 серпня відбулися матчі-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА.

За їхніми підсумками стали відомі всі пари третього відбіркового раунду головного єврокубка.

На жаль, срібний призер української Прем'єр-ліги (УПЛ) "Дніпро-1" не зумів пробитися до наступної стадії турніру. Дніпровський клуб за сумою двох зустрічей поступився грецькому "Панатінаїкосу" (3:5) та вилетів з Ліги чемпіонів.

Тепер дніпряни спробують дістатися групового етапу Ліги Європи. У 3-му раунді відбору Ліги Європи команда Олександра Кучера позмагається з чеською "Славією". Матчі заплановано на 10 та 17 серпня.

Результати матчів 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

Вівторок, 1 серпня

"Панатінаїкос" (Греція) – "Дніпро-1" (Україна) – 2:2 (перша гра – 3:1)

БАТЕ (Білорусь) – "Аріс" Лімасол (Кіпр) – 3:5 (перша гра – 2:6)

"Олімпія" Любляна (Словенія) – "Лудогорець" (Болгарія) – 2:1 (перша гра – 1:1)

"Слован" Братислава (Словаччина) – "Зрінські" (Боснія і Герцеговина) – 2:2 (перша гра – 1:0)

Середа, 2 серпня

"Астана" (Казахстан) – "Динамо" Загреб (Хорватія) – 0:2 (перша гра – 0:4)

"Карабах (Азербайджан) – "Ракув" (Польща) – 1:1 (перша гра – 2:3)

"Генк" (Бельгія) – "Серветт" (Швейцарія) – 2:2 (пен. 1:4) (перша гра – 1:1)

"Маккабі" Хайфа (Ізраїль) – "Шериф" (Молдова) – 4:1 (д.ч.) (перша гра – 0:1)

"Мольде" (Норвегія) – ГІК (Фінляндія) – 2:0 (перша гра – 0:1)

"Гекен" (Швеція) – "Клаксвік" (Фарерські острови) – 3:3 (пен. 3:4) (перша гра – 0:0)

"Копенгаген" (Данія) – "Брейдаблік" (Ісландія) – 6:3 (перша гра – 2:0)

"Галатасарай" (Туреччина) – "Жальгіріс" (Литва) – 1:0 (перша гра – 2:2)

Пари 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

Шлях чемпіонів

"Ракув" (Польща) – "Аріс" Лімасол (Кіпр)

"Слован" Братислава (Словаччина) – "Маккабі" Хайфа (Ізраїль)

АЕК (Греція) – "Динамо" Загреб (Хорватія)

"Олімпія" Любляна (Словенія) – "Галатасарай" (Туреччина)

"Копенгаген" (Данія) – "Спарта" Прага (Чехія)

"Клаксвік" (Фарерські острови) – "Мольде" (Норвегія)

Шлях представників ліг

"Брага" (Португалія) – "Бачка-Топола" (Сербія)

"Рейнджерс" (Шотландія) – "Серветт" (Швейцарія)

"Панатінкаїкос" (Греція) – "Марсель" (Франція)

ПСВ (Нідерланди) – "Штурм" (Австрія)

Перші матчі 3-го відбіркового раунду Ліги чемпіонів відбудуться 8/9 серпня, а поєдинки-відповіді – 15 серпня. Жеребкування раунду плейоф кваліфікації заплановано на 7 серпня.

Нагадаємо, на груповій стадії Ліги чемпіонів зіграють 32 клуби, 26 з них автоматично вийшли до групового раунду. Ще шість путівок до основного раунду найпрестижнішого євротурніру розігруються у кваліфікації.

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