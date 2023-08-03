Спіймали на гарячому: зухвалий посадовець КМВА переправляв чоловіків за кордон

ДБР затримало посадовця КМВА, який за "відкати" переправляв чоловіків за кордон.

Працівники ДБР затримали начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, який також обіймає посаду начальника одного з відділів Київської міської військової адміністрації. Він організував схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Ціна "послуги" для однієї особи становила 10 тисяч доларів США. За ці гроші клієнтам оформлювали фіктивні документи про непридатність до військової служби. Правоохоронці задокументували кілька випадків видавання фіктивних документів.

Посадовці КМВА затримали на гарячому / Фото: Державне бюро розслідувань

Самого організатора схеми ДБР затримало просто на гарячому — під час передавання документів, які надають право виїзду з України трьом особам. За це зухвалий порушник отримав 30 тисяч доларів.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання посадовця, в районному територіальному центрі комплектування, Київській міській військовій адміністрації. В результаті у ділка вилучили понад 48 тисяч доларів (з них вже 2 тисячі доларів США ідентифіковано, як кошти отримані за "вирішення питання" незаконно переправлення чоловіків за кордон) та 5 тисяч євро.

У посадовці КМВА вилучили понад 48 тисяч доларів та 5 тисяч євро / Фото: Державне бюро розслідувань

Попередня правова кваліфікація злочину — незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

Готується повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу затриманому. Досудове розслідування триває, встановлюються інші факти та особи, котрі можуть бути причетними до вчинення правопорушення. Перевіряється причетність до злочину посадовців одного із київських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Нагадаємо, у Закарпатській області викрили військового комісара, який очолював районний ТЦК і СП. Він змушував своїх підлеглих будувати собі будинок. Під час обшуків у майора виявили золотий зливок та російську й радянську символіки.

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