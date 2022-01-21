Лишили Хаві позаду: "Атлетік" пробився до 1/4 фіналу Кубка Іспанії

Вирішальний гол забив Муньяїн у ектратаймі.

У четвер, 20 січня, в рамках 1/8 фіналу Кубка Іспанії "Атлетік" Більбао вдома у напруженому поєдинку переміг "Барселону" - 3:2 .

Рахунок матчу на другій хвилині відкрив Ікер Муньяїн. "Барселона" відігралася в середині тайму - відзначився Ферран Торрес.

За чотири хвилини до завершення поєдинку Іньїго Мартінес знову вивів "Атлетік" вперед. У додатковий час Педрі з передачі Дані Алвеса зрівняв рахунок.

На 105-й хвилині Муньяїн відмітився дублем. Вінгер реалізував 11-метровий та відправив "Атлетік" до наступного етапу турніру.

У чвертьфіналі Кубка Іспанії також зіграють мадридський "Реал", "Валенсія" та "Бетіс".

"Атлетік" з 28 очками на 10 позиції турнірної таблиці Ла Ліги. "Барселона" - шоста (32 очка).

Читайте також:

"Реал" з Луніним у меншості вибив аутсайдера Ла Ліги з Кубка Іспанії

"Бетіс" пробився до чвертьфіналу Кубка Іспанії за підсумками скандального матчу

Догрався: "Барселона" усунула чемпіона світу та вказала йому на двері