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Оставили Хави позади: "Атлетик" пробился в 1/4 финала Кубка Испании

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Оставили Хави позади: "Атлетик" пробился в 1/4 финала Кубка Испании

Associated Press

Решающий гол забил Муньяин в эктра-тайме.

В четверг, 20 января, в рамках 1/8 финала Кубка Испании "Атлетик" Бильбао дома в напряженном поединке победил "Барселону"3:2.

Счет матча на второй минуте открыл Икер Муньяин. "Барселона" отыгралась в середине тайма – отличился Ферран Торрес.

За четыре минуты до завершения поединка Иньиго Мартинес снова вывел "Атлетик" вперед. В дополнительное время Педри с передачи Дани Алвеса сравнял счет.

На 105-й минуте Муньяин отметился дублем. Вингер реализовал 11-метровый и отправил "Атлетик" в следующий этап турнира.

  • В четвертьфинале Кубка Испании также сыграют "Реал", "Валенсия" и "Бетис".
  • "Атлетик" с 28 очками на 10-й позиции турнирной таблицы Ла Лиги. "Барселона" – шестая (32 очка).

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