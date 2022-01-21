Оставили Хави позади: "Атлетик" пробился в 1/4 финала Кубка Испании

Решающий гол забил Муньяин в эктра-тайме.

В четверг, 20 января, в рамках 1/8 финала Кубка Испании "Атлетик" Бильбао дома в напряженном поединке победил "Барселону" – 3:2 .

Счет матча на второй минуте открыл Икер Муньяин. "Барселона" отыгралась в середине тайма – отличился Ферран Торрес.

За четыре минуты до завершения поединка Иньиго Мартинес снова вывел "Атлетик" вперед. В дополнительное время Педри с передачи Дани Алвеса сравнял счет.

На 105-й минуте Муньяин отметился дублем. Вингер реализовал 11-метровый и отправил "Атлетик" в следующий этап турнира.

В четвертьфинале Кубка Испании также сыграют "Реал", "Валенсия" и "Бетис".

"Атлетик" с 28 очками на 10-й позиции турнирной таблицы Ла Лиги. "Барселона" – шестая (32 очка).

Читайте также:

"Реал" с Луниным в меньшинстве выбил аутсайдера Ла Лиги из Кубка Испании

"Бетис" пробился в четвертьфинал Кубка Испании по итогам скандального матча

Доигрался: "Барселона" устранила чемпиона мира и указала ему на дверь