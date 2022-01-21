Батьки несуть з дому електрообігрівачі: чому в садках на Львівщині мерзнуть діти

Батьки несуть з дому електрообігрівачі: чому в садках на Львівщині мерзнуть діти

Проблема з'явилася після того, як в дошкільних закладах встановили нові пункти обігріву.

На Львівщині в садках мерзнуть діти. Батьки скаржаться, що одразу в кількох освітніх закладах Червонограда температура 15 градусів. Більшість - дітей залишають удома. А ті, хто водить, поприносили в садочки теплі речі й електрообігрівачі.

Про те, чому діти мерзнуть - 20 січня йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Проблеми з опаленням почалися після того, як влітку відмовилися від міської котельні, розповідає директорка одного із закладів.

"У нас стоїть індивідуальний тепловий пункт, який встановлено у підвальному приміщенні. Мали б керувати температурою, але, на жаль, не виконує (тепловий пункт - Ред.) функції, які мав би", - говорить Надія Кожуховська.

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Тепер рятуються завдяки батькам, які приносять з дому електрообігрівачі.

Індивідуальні пункти обігріву встановили у 12 дитсадках Червонограда. І в 7 – стало холодніше, ніж було. На модернізацію опалення в освітніх закладах міста пішло майже двадцять мільйонів гривень. Їх виділили в рамках Кіотського протоколу – щоб скоротити викиди парникових газів.

В мерії керівник відділу освіти телефоном запевняє - про проблему знає.

"Збиралися комісії, спеціалісти. Рішення шукають проєктанти і ті, хто виконував роботи, відділ освіти сигналізував, що холодно.Там питання в тому, що не вистачає потужності обмінника, не вистачає потужностей помпи", - пояснює Ігор Гомонко.

Чому у садках Львівської області мерзнуть діти | Новини України

Своєю чергою виконроб організації, яка встановлювала пункти обігріву, Микола Ликов вбачає проблему у самій будівлі, в старості системи і запевняє, що все працює в штатному режимі.

"Модулі працюють у штатному режимі, як і мають. Але не дістається туди вода, бо старі труби", - пояснює він.

Проте, чому ж з цими самими трубами від міської котельні тепло у закладах було - не говорять. Натомість, обіцяють прочистити труби і в найкоротші терміни налагодити теплопостачання.

Нагадаємо:

У місті Яремче Івано-Франківської області деякі місцеві мешканці у соцмережах скаржаться на недостатнє опалення у школі. Батьки учнів запевняють, що через холод у навчальному закладі їхні діти відмовляються відвідувати уроки.

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