"Ляп" Трубіна та 9 голів на двох: "Барселона" здолала "Бенфіку" в суперматчі Ліги чемпіонів (відео)

"Синьо-гранатові" здійснили камбек і здобули перемогу в надзвичайно видовищному поєдинку.

"Барселона" на виїзді обіграла "Бенфіку" в матчі сьомого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Надрезультативна зустріч на "Ештадіу да Луж" у Лісабоні завершився з рахунком 4:5 .

Перший тайм залишився за господарями. Хет-триком у складі "орлів" відзначився грецький нападник Евангелос Павлідіс, який двічі забив з гри, а також реалізував пенальті. Каталонці відповіли лише голом Роберта Левандовські з 11-метрової позначки.

На 64-й хвилині "Барселона" скоротила відставання в рахунку. Український голкіпер лісабонців Анатолій Трубін припустився курйозної помилки, вибиваючи м'яч від власних воріт – той влучив просто в голову Рафіньї, після чого залетів до сітки.

Щоправда, через чотири хвилини "Бенфіка" повернула собі перевагу в два м'ячі – автогол до свого пасиву заніс Рональд Араухо. Рахунок став 4:2 на користь португальської команди.

Проте втримати перемогу "орли" не зуміли. "Синьо-гранатовим" вдалося здійснити яскравий камбек. На 78-й хвилині пенальті реалізував Левандовські. Потім на 86-й хвилині паритет у грі відновив Ерік Гарсія.

А перемогу в цьому шаленому поєдинку підопічним Гансі Фліка приніс гол Рафіньї на 90+6-й хвилині.

Огляд матчу "Бенфіка" – "Барселона"

Після цього матчу "Бенфіка" з 10 очками перебуває на 18-му місці у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів. "Барселони" з 18 балами посідає другу позицію.

У заключному турі Ліги чемпіонів "орли" на виїзді зіграють з "Ювентусом", а "блаугранас" приймуть "Аталанту". Матчі відбудуться 29 січня.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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