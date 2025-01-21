ПСЖ – Манчестер Сіті: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Поєдинок між чемпіонами Франції та Англії відбудеться 22 січня в Парижі.

У середу, 22 січня, ПСЖ прийматиме "Манчестер Сіті" в матчі сьомого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Після шести турів парижани (7 очок) посідають лише 25-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів. "Городяни" з 8 балами розташовуються на 22-й позиції. Обидва клуби продовжуть претендувати на вихід до плейоф.

Де дивитися матч ПСЖ – Манчестер Сіті

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Прогнози букмекерів на матч ПСЖ – Манчестер Сіті

Букмекери вважають зовсім незначним фаворитом прийдешнього поєдинку між чемпіонами Франції та Англії команду Луїса Енріке. На перемогу ПСЖ приймаються ставки з коефіцієнтом 2,49. Нічия – 3,80. Виграш підопічних Хосепа Гвардіоли – 2,69.

В оновленому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступають в єдиній лізі, де повинні зіграти проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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